Попавшие в плен бойцы ВСУ рассказали, как их готовили к боевым действиям

Военнослужащие ВСУ, попавшие в плен рассказали, как их готовили к боевым действиям. Военную подготовку они проходили в Латвии. Больше всего внимания инструкторы уделяли внимание психологической обработке.

Украинские солдаты, по их словам, предпочли при первой возможности сдаться. Так как их командиры во время боя сбежали, а их самих при отступлении могли расстрелять заград-отряды национальной гвардии ВСУ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.