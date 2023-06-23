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Политика

Попавшие в плен бойцы ВСУ рассказали, как их готовили к боевым действиям

Попавшие в плен бойцы ВСУ рассказали, как их готовили к боевым действиям

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Военнослужащие ВСУ, попавшие в плен рассказали, как их готовили к боевым действиям. Военную подготовку они проходили в Латвии. Больше всего внимания инструкторы уделяли внимание психологической обработке.

Украинские солдаты, по их словам, предпочли при первой возможности сдаться. Так как их командиры во время боя сбежали, а их самих при отступлении могли расстрелять заград-отряды национальной гвардии ВСУ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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