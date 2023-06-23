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Политика

В Германии признали, что Украина не способна справиться с авиацией РФ

В Германии признали, что Украина не способна справиться с авиацией РФ

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В Германии признали, что Украина не способна справиться с авиацией России. Как пишет Bild, ВСУ не хватает систем ПВО, почти не осталось собственных самолетов и вертолетов. Кроме того, нет таких видов вооружений, которые могли бы работать на дальние расстояния.

Поэтому часто российская авиация наносит удары по объектам ВСУ, не заходя в зону действия украинской противовоздушной обороны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политиказа рубежомвидеоАнастасия Бородина
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