Снайперы РФ помогли выбить бойцов ВСУ из опорного пункта на купянском направлении

Группа российских снайперов помогла пехотинцам выбить бойцов ВСУ из опорного пункта на купянском направлении. Там идет продвижение "Западной" группировки войск РФ.

Как рассказали стрелки, чтобы занять свои позиции, им пришлось с боями прорываться в заданный район под артиллерийским огнем. А затем они прикрывали от украинских стрелков расчеты станковых пулеметов АГС, которые вели беглый огонь по позициям ВСУ.

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