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Политика

Снайперы РФ помогли выбить бойцов ВСУ из опорного пункта на купянском направлении

Снайперы РФ помогли выбить бойцов ВСУ из опорного пункта на купянском направлении

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Группа российских снайперов помогла пехотинцам выбить бойцов ВСУ из опорного пункта на купянском направлении. Там идет продвижение "Западной" группировки войск РФ.

Как рассказали стрелки, чтобы занять свои позиции, им пришлось с боями прорываться в заданный район под артиллерийским огнем. А затем они прикрывали от украинских стрелков расчеты станковых пулеметов АГС, которые вели беглый огонь по позициям ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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