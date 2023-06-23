07:15Политика
Снайперы РФ помогли выбить бойцов ВСУ из опорного пункта на купянском направлении
Группа российских снайперов помогла пехотинцам выбить бойцов ВСУ из опорного пункта на купянском направлении. Там идет продвижение "Западной" группировки войск РФ.
Как рассказали стрелки, чтобы занять свои позиции, им пришлось с боями прорываться в заданный район под артиллерийским огнем. А затем они прикрывали от украинских стрелков расчеты станковых пулеметов АГС, которые вели беглый огонь по позициям ВСУ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.