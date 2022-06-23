Украинские боевики установили РСЗО возле школы в ДНР

Националисты разместили артиллерию и установки РСЗО на территории школы № 8 в городе Дружковка Донецкой Народной Республики. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, боевики оборудовали в школе опорные пункты, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.