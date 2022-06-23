ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии

Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз. За документ проголосовали 529 евродепутатов, высказались против – 45

Позднее данное решение утвердил Евросовет. Дальнейшие шаги по интеграции стран в Евросоюз будут предприняты после выполнения кандидатами условий, сформулированных Еврокомиссией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.