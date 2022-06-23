Эксперт рассказал о военной технике РФ, которая применяется в ходе спецоперации на Украине

Российские вертолеты Ка-52 в зоне спецоперации уничтожили опорные пункты и технику ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о специфике техники, коротая обороняет остров Змеиный от ракет и летательных аппаратов ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.