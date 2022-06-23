Новости последнего часа: Шойгу назвал важным укрепление обороноспособности РФ и Белоруссии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ и Белоруссии нужно принять совместные меры по укреплению обороноспособности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Парк "Яуза" станет одним из лучших мест Москвы. О планируемом благоустройстве парка рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Регулятор ФРГ призвал бизнес и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ. Об этом говорилось в ежедневном докладе немецкого ведомства.