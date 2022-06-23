ВС РФ уничтожили 3 мобильных пункта управления беспилотниками ВСУ в Николаевской области

За последние сутки в ходе спецоперации на Украине уничтожены три мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районе Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Харьковской области перехвачена баллистическая ракета "Точка-У". Также уничтожен 21 украинский беспилотник над районами Харковской области, Донецкой и Луганской народных республик, а также над островом Змеиный.

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