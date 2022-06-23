Минобороны заявило, что ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам ВСУ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

Например, высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.

За сутки оружием ВКС также поражены три базы ремонта бронетанковой техники в том же районе, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18 районах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.