Минобороны РФ сообщило, что российские вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты ВСУ

Вертолеты Ка-52 в зоне спецоперации уничтожили опорные пункты и технику ВСУ. Кадры работы российских летчиков опубликовало Министерство обороны.

Выполняя боевые вылеты, пилоты армейской авиации ударили ракетами по обнаруженным позициям украинских военных и укрепленным районам противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.