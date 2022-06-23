Эксперт рассказал об особенностях ЗРК "Тор 2М"

Российские средства ПВО за сутки с 21 по 22 июня сбили два украинских самолета Су-25 и МиГ-29. Это данные Минобороны России.

Система противовоздушной обороны в зоне спецоперации бьет по воздушным целям – самолетам, вертолетам, крылатым и баллистическим ракетам, а также по беспилотным летательным аппаратам.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал об особенностях ЗРК "Тор 2М", который стоит на вооружении России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.