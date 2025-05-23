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23 мая, 13:15

Политика

Лавров рассказал, как проходит работа над вторым раундом переговоров с Украиной

Лавров рассказал, как проходит работа над вторым раундом переговоров с Украиной

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Работа над вторым раундом переговоров с Украиной идет. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что с российской стороны делается очень многое.

Лавров также прокомментировал отношения России с США. Он призвал оставаться реалистами и не предаваться иллюзиям. Глава МИД подчеркнул, что не использовать совпадение национальных интересов в моменте было бы ошибкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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