Лавров рассказал, как проходит работа над вторым раундом переговоров с Украиной

Работа над вторым раундом переговоров с Украиной идет. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что с российской стороны делается очень многое.

Лавров также прокомментировал отношения России с США. Он призвал оставаться реалистами и не предаваться иллюзиям. Глава МИД подчеркнул, что не использовать совпадение национальных интересов в моменте было бы ошибкой.

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