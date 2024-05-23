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23 мая, 23:55

Политика

Новости мира: Тайвань привел свои военные подразделения в режим готовности

Новости мира: Тайвань привел свои военные подразделения в режим готовности

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Тайвань привел свои военные подразделения в режим готовности. Это стало ответом на учения материкового Китая около острова. В тренировках участвуют сухопутные, ракетные войска и авиация. Учения начались через три дня после вступления в должность нового главы Тайваня Лай Циндэ. Он намерен продолжить курс на независимость острова, тогда как Пекин считает его частью Китая.

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за голос против резолюции по геноциду в Сребренице, тем не менее, документ Генассамблеи ООН был принят. Пока шло голосование, Вучич сжимал в руках флаг своей страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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