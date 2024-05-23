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23 мая, 22:15

Политика

Замначальника Генштаба РФ Шамарин обвиняется в получении взятки в 36 млн рублей

Замначальника Генштаба РФ Шамарин обвиняется в получении взятки в 36 млн рублей

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Заместитель начальника Генштаба России Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в размере 36 миллионов рублей от Пермского телефонного завода "Телта". Об этом заявил Следственный комитет.

По данным ведомства, за деньги главный связист Минобороны России обещал покровительство и госконтракты. В данный момент Шамарин находится под арестом, но свою вину он не признает. Правоохранители также наложили арест на его активы, банковские счета и недвижимость. Генералу грозит до 15 лет колонии и штраф в стократном размере от суммы взятки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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