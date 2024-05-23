Замначальника Генштаба РФ Шамарин не признает вину в получении особо крупной взятки

Замначальника Генштаба РФ и руководитель главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в 36 миллионов рублей. Известно, что он не признает вину в получении особо крупной взятки.

Ранее стало известно, что суд арестовал Шамарина. Под арестом военный начальник проведет два месяца, пока продолжается следствие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.