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23 мая, 20:00

Политика

Замначальника Генштаба РФ Шамарин не признает вину в получении особо крупной взятки

Замначальника Генштаба РФ Шамарин не признает вину в получении особо крупной взятки

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Замначальника Генштаба РФ и руководитель главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Вадим Шамарин обвиняется в получении взятки в 36 миллионов рублей. Известно, что он не признает вину в получении особо крупной взятки.

Ранее стало известно, что суд арестовал Шамарина. Под арестом военный начальник проведет два месяца, пока продолжается следствие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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