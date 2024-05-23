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23 мая, 17:30

Политика

Новости мира: Тайвань начал перемещать сверхзвуковые ракеты

Новости мира: Тайвань начал перемещать сверхзвуковые ракеты

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Тайвань перемещает сверхзвуковые ракеты в ответ на проведение материковым Китаем военных учений у острова. В соцсетях расходятся предупреждения КНР о том, что силы независимости Тайваня будут разбиты. В учениях принимают участие сухопутные, ракетные войска, а также военно-морская авиация и ВВС.

Тем временем в США торнадо прошел по городам Темпл и Белтон. В округе Хопкинс выпал град диаметром восемь сантиметров, в штате Айова буря почти полностью стерла с лица земли один из городов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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