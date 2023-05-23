ВС РФ уничтожили до 375 украинских военных на донецком направлении за сутки

По данным Минобороны России, на донецком направлении в ходе активных действий "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 375 украинских военных, два танка, 10 единиц техники и радиолокационная станция производства США.

В ДНР российские военные разгромили четыре склада с топливом и боеприпасами, а еще пункт управления бригады ВСУ. Также бойцы за сутки пресекли действия трех диверсионных групп.

Кроме того, средства ПВО перехватили 13 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также сбили 11 украинских беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.