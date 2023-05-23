15:30Политика
Новости часа: в Белгородской области разгромили украинские нацформирования
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ходе КТО в Белгородской области заблокировали и разгромили украинские нацформирования. Это данные Минобороны России.
Госдума приняла закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы животных. Теперь за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за выброшенных домашних животных, будет взиматься штраф в размере до 30 тысяч рублей.
Около 16 тысяч пешеходных переходов разместили в Москве за месяц. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.