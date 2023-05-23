Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Политика

Новости часа: в Белгородской области разгромили украинские нацформирования

Новости часа: в Белгородской области разгромили украинские нацформирования

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинских диверсантов в Белгородской области

"Газпром нефть" определилась с финальными дивидендами за 2022 год

Страны НАТО должны расширить свое военное производство – Столтенберг

Совет ГД одобрил решение о запрете проезда польских фур по территории РФ

Военный специалист прокомментировал исчезновение главкома ВСУ

Медведев высказал мнение об украинских диверсантах в Белгородской области

Госдума запретила польским фурам проезжать по территории РФ

Европейская комиссия выделила Украине транш на 1,5 млрд евро

Путин не планирует провести экстренное совещание из-за событий в Белгородской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ходе КТО в Белгородской области заблокировали и разгромили украинские нацформирования. Это данные Минобороны России.

Госдума приняла закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы животных. Теперь за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за выброшенных домашних животных, будет взиматься штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Около 16 тысяч пешеходных переходов разместили в Москве за месяц. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Читайте также
политикабезопасностьпроисшествияживотныеобществогородвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика