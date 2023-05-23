Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинских диверсантов в Белгородской области

Минобороны России показало видео уничтожения украинских диверсантов, которые прорвались в Белгородскую область. На кадрах с беспилотника видно, что бой шел вблизи населенного пункта.

Военные РФ нанесли удары по боевой колонне ВСУ, а артиллерия ударила по силам противника в лесополосе. Кроме того, высокоточным ударом поражена вражеская техника на территории пограничного пункта Грайворон.

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