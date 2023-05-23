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07:45

Политика

Вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ в зоне СВО

Вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ в зоне СВО

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Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ. По целям выпустили ракеты класса "воздух – земля".

Всего за 22 мая оперативно-тактическая и армейская авиация, а также российская артиллерия, поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Кроме того, нанесены удары по живой силе и военной технике противника в 107 районах в зоне СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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