Вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ в зоне СВО

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ. По целям выпустили ракеты класса "воздух – земля".

Всего за 22 мая оперативно-тактическая и армейская авиация, а также российская артиллерия, поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Кроме того, нанесены удары по живой силе и военной технике противника в 107 районах в зоне СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.