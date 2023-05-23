Главком ВСУ Валерий Залужный пропал 8 мая – в тот день российская артиллерия нанесла мощный удар по украинскому штабу. По одной из версий, Валерий Залужный был тяжело ранен, но украинским СМИ запретили об этом писать.

Политологи не исключают, что приказ о ликвидации главкома мог дать лично президент Владимир Зеленский. Дело в том, что Залужный неоднократно призывал сдать Артемовск и называл оборону города авантюрой.

Эксперт прокомментировал исчезновение главкома ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.