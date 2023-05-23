Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

Эксперт прокомментировал исчезновение главкома ВСУ

Эксперт прокомментировал исчезновение главкома ВСУ

Пушилин рассказал о действиях военных РФ в ДНР

Российские военные уничтожили склад боеприпасов в Херсонской области

РФ рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу своей нацбезопасности

США "четко донесли" до Киева, что не поощряют нанесение ударов по целям на территории РФ

Госдеп назвал поставки F-16 Украине приоритетом для США

ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ на аэродроме "Днепр"

Новости часа: Собянин рассказал, сколько человек по всей РФ пользуются библиотекой МЭШ

Эксперт рассказал, могут ли ВСУ попытаться отбить Артемовск

ВС РФ атаковали объекты ВСУ на аэродроме "Днепр"

Главком ВСУ Валерий Залужный пропал 8 мая – в тот день российская артиллерия нанесла мощный удар по украинскому штабу. По одной из версий, Валерий Залужный был тяжело ранен, но украинским СМИ запретили об этом писать.

Политологи не исключают, что приказ о ликвидации главкома мог дать лично президент Владимир Зеленский. Дело в том, что Залужный неоднократно призывал сдать Артемовск и называл оборону города авантюрой.

Эксперт прокомментировал исчезновение главкома ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита ПименовКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика