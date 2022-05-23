Западные СМИ признали, что многие жители Бучи погибли по вине ВСУ – Небензя

Западные СМИ признали, что многие жители Бучи погибли по вине украинской армии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

На заседании Совбеза международной организации он указал, что медиа раскрутили фейки по заказу своих правительств, обвиняя российских военных. Но под давлением фактов СМИ были вынуждены признать, что многие жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, как утверждал Киев.

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