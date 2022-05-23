МО РФ: ВСУ разместили в школах Одессы тяжелое вооружение

ВСУ разместили в двух школах Одессы тяжелое вооружение и бронетехнику.

Роскомнадзор составил протоколы в отношении учредителя и главного редактора издания The New Times.

РПЦ рассматривает предложение Шойгу о возможности канонизации Суворова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.