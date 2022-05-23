Эксперт прокомментировал заявление Борреля об истощении военных запасов ЕС

Военные запасы Евросоюза истощены из-за помощи Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

О том, скажется ли это на поставках, рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

