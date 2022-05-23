Эксперт рассказал, на каких направлениях украинская артиллерия наиболее активна

Российские средства ПВО за сутки сбили три самолета Су-25, а также перехватили две украинские ракеты "Точка-У" в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец рассказал, на каких направлениях украинская артиллерия наиболее активна. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.