В МИД РФ допустили возможность переговоров по обмену пленных с "Азовстали"

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко допустил возможность того, что с Украиной обсуждается обмен пленных с "Азовстали".

Дефицита молочных заквасок в России нет, но вопрос импортозамещения актуален. Об этом сообщили в Союзмолоко.

Чат-бот Александра скоро сможет отвечать на вопросы о поездках на самокатах и велосипедах, заявили в Дептрансе.