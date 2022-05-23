РФ будет следить за реакцией Кишинева на возможные поставки оружия НАТО в республику

Россия будет следить за реакцией Кишинева на возможные поставки вооружений НАТО в республику. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Москва готова вернутся за стол переговоров при конструктивной позиции Киева, сообщил Руденко.