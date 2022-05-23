В МО РФ заявили об уничтожении вооружения бригады из Ивано-Франковска

Вооружение бригады из Ивано-Франсковска, перебрасывающееся в Донбасс, уничтожено высокоточными ракетами в районе станции Малин Житомирской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска", – сообщил он.

Конашенков добавил, что также были поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы Север, 48 районов сосредоточения ВСУ и военной техники.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.