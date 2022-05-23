ВС РФ уничтожили 4 пункта управления и узел связи тактической группы "Север" в ДНР

ВС России поразили высокоточными ракетами воздушного базирования четыре пункта управления и узел связи оперативно-тактической группы "Север" в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские ПВО сбили три украинских СУ-25. Из них два подбили в Херсонской области и один – над Павлоградом в Харьковской области.