ВС РФ уничтожили более 100 взрывоопасных предметов при разминировании "Азовстали"

Минобороны РФ заявило об уничтожении уже более 100 взрывоопасных предметов в ходе разминирования территории "Азовстали". Ранее в военном ведомстве сообщили о завершении операции и полном освобождении комбината и города от украинских боевиков.

Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен почти 2,5 тысячи националистов, заблокированных на территории завода. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.