Российский университет спецназа показал, как готовят добровольцев для отправки в Донбасс

В Российском университете спецназа показали, как готовят добровольцев, которые хотят отправится на защиту Донбасса. Среди них есть спортсмены, продавцы, пожарные и даже музыканты.

Почему эти люди решились на такой смелый шаг? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.