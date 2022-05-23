Россия готова к продолжению переговорного процесса с Украиной – Мединский

Украинская сторона не сдержала обещание наказать виновных в убийстве пленных российских военных. Об этом заявил помощник президента РФ, руководитель делегации на переговорах России и Украины Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что Москва готова продолжить переговорный процесс, но его тормозит Киев, который Запад стремится максимально подчинить финансовыми и политическими обязательствами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.