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23 апреля, 15:00

Политика

Шойгу: ВС РФ владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО

Шойгу: ВС РФ владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО

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В зоне проведения специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и выдавливают украинские войска с занимаемых рубежей. Об этом 23 апреля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Тем временем в Авдеевке обнаружены очередные заминированные схроны ВСУ. При отступлении украинские войска оставили в этом месте более 700 артиллерийских снарядов, а также больше 100 танковых и других боеприпасов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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