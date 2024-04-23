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23 апреля, 07:45

Политика

Гаубицы "Мста-Б" поразили наблюдательный пункт ВСУ рядом с Белгородской областью

Гаубицы "Мста-Б" поразили наблюдательный пункт ВСУ рядом с Белгородской областью

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Расчеты гаубиц "Мста-Б" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Также на авдеевском направлении российский спецназ ликвидировал опорный пункт и станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по телебашне в Харькове. Вышка не только транслировала телесигнал и обеспечивала сотовую связь, но и служила мачтой для военного оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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