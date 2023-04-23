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23 апреля, 22:15

Политика

Российская миссия в ООН назвала невыдачу виз нашим журналистам нарушением прав

Российская миссия в ООН назвала невыдачу виз нашим журналистам нарушением прав

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Российская миссия в ООН назвала невыдачу виз нашим журналистам нарушением прав. И рассчитывает, что руководство организации и профильные международные структуры примут необходимые меры в отношении США.

Соединенные Штаты так и не пустили российский пул для сопровождения главы МИД РФ Сергея Лаврова в Совет безопасности ООН. Хотя все формальности российской стороной были выполнены. Глава МИД заявил, что США злоупотребили положением страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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