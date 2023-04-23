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Политика

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

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Как сообщает Минобороны РФ, на одном из направлений в зоне СВО вскрыты и поражены замаскированные позиции ВСУ вместе с бронетехникой. Скопление сил обнаружила разведка. Удар нанесли из установок "Мста-С".

Между тем артиллеристы Западного военного округа поддерживают наступление пехоты и пресекают попытки переброса резервов ВСУ. А в районе Серебрянки и Константиновки ликвидированы два склада с боеприпасами. Продолжаются ожесточенные бои за Артемовск.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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