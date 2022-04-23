Совет ЕС сообщил, что было достигнуто предварительное соглашение с Европарламентом по закону о цифровых услугах в целях борьбы с "нелегальным контентом".

Более 200 миллионов рублей было собрано Русской православной церковью для оказания помощи гражданам, эвакуированным из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Греция поднимает на заседаниях ЕС вопрос о неприсоединении Турции к санкциям против России, Анкаре известна причина таких действий, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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