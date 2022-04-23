МО РФ заявило о провокации, которую Киев и Лондон готовят в Лисичанске.

Националисты ВСУ держат в заложниках 90 иностранцев из 5 стран.

Синоптики предупредили о заморозках на следующей неделе.

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