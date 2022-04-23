ВКС РФ вывели из строя логистический терминал в районе Одессы

ВКС России вывели из строя логистический терминал в районе Одессы, на котором хранилось вооружение из США и Европы. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Военные РФ отработали по объектам высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования. Кроме того, ВС РФ за текущий день России уничтожили 22 военных объекта Украины. В том числе, два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады. Всего авиацией ВКС поражены 79 военных объектов Украины.

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