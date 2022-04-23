Киев не готов на деблокаду Мариуполя военными средствами – Зеленский

Киев не готов на деблокаду Мариуполя военными средствами. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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