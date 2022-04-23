Авиация РФ уничтожила 3 комплекса "Бук-М1" – МО России

Авиация РФ уничтожила 3 комплекса "Бук-М1" и один зенитный ракетный комплекс "Тор".

Турция закрыла пути для летящих в Сирию российских самолетов.

МКС ушла от столкновения с космическим мусором. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.