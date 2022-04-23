ВС РФ уничтожили украинский склад зенитных ракет у села Червонное

Российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре, командным пунктам и местам скопления боевой техники ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

Так, у села Червонное ВС уничтожили склад зенитных ракет. В Харьковской области – вертолет Ми-8, комплекс "Бук-М1" и станцию радиоэлектронной борьбы.

Всего за время спецоперации сбито 140 украинских самолетов, 107 вертолетов и 523 беспилотника. Поражены 258 зенитных ракетных комплексов и 272 установки систем залпового огня. Также выведены из строя почти 2,5 тысячи танков и другой бронетехники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.