23 марта, 10:15Политика
МИД Таджикистана назвал фейковой информацию о причастности граждан республики к теракту
МИД Таджикистана назвал фейковой информацию о причастности граждан республики к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл". Также стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание Совбеза после теракта в Подмосковье.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел в пятницу, 22 марта. Вооруженные люди в камуфляже и масках открыли стрельбу перед концертом группы "Пикник".