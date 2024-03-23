МИД Таджикистана назвал фейковой информацию о причастности граждан республики к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл". Также стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание Совбеза после теракта в Подмосковье.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел в пятницу, 22 марта. Вооруженные люди в камуфляже и масках открыли стрельбу перед концертом группы "Пикник".