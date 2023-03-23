Новости часа: Захарова оценила радиационные последствия от снарядов с ураном на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Радиационные последствия от снарядов с ураном на Украине нельзя будет контролировать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пасмурная погода с прояснениями ждет москвичей в выходные, 25–26 марта. Об этом рассказали синоптики.

Средняя стоимость недельного отдыха в Европе летом составляет 250 тысяч рублей на двоих. Это данные АТОР.