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Политика

Новости часа: Захарова оценила радиационные последствия от снарядов с ураном на Украине

Новости часа: Захарова оценила радиационные последствия от снарядов с ураном на Украине

Мишустин заявил, что целью антироссийских санкций был народ РФ

Ручные гранаты иностранного производства обнаружили у солдат ВСУ на авдеевском направлении

В Госдуме посчитали решение Лондона передать Киеву снаряды с ураном эскалацией конфликта

Российские войска ударили по аэродрому "Школьный" под Одессой

Американский журналист выпустил вторую публикацию о подрыве "Северных потоков"

В МИД РФ предупредили о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном

Захарова оценила планы Лондона по передаче Киеву боеприпасов с обедненным ураном

Новости часа: парламент Швеции одобрил вступление королевства в НАТО

Новости часа: пять мирных жителей ранены при обстрелах Донецка 22 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Радиационные последствия от снарядов с ураном на Украине нельзя будет контролировать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пасмурная погода с прояснениями ждет москвичей в выходные, 25–26 марта. Об этом рассказали синоптики.

Средняя стоимость недельного отдыха в Европе летом составляет 250 тысяч рублей на двоих. Это данные АТОР.

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