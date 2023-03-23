Ручные гранаты иностранного производства обнаружили у солдат ВСУ на авдеевском направлении

Российские артиллеристы Южной группировки войск отбили бронетанковую атаку. По технике ВСУ ударили расчеты гаубиц "Гиацинт Б". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С авдеевского направления поступили сведения об обнаружении ручных гранат американского, немецкого и болгарского производств. Боеприпасы изъяты у солдат ВСУ, сдавшихся в плен.

Что еще происходит на авдеевском направлении? К чему готовиться на запорожском и артемовском? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.