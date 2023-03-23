Российские войска ударили по аэродрому "Школьный" под Одессой. Поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.

Кроме того, в Харьковской и Запорожской областях уничтожены склады боеприпасов и топлива для военной техники двух бригад территориальной обороны. Истребительной авиацией ВКС России в Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8.

Российская ПВО перехватила три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и сбила 26 украинских беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.