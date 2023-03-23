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Политика

Американский журналист выпустил вторую публикацию о подрыве "Северных потоков"

Американский журналист выпустил вторую публикацию о подрыве "Северных потоков"

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Американский журналист Сеймур Херш выпустил вторую публикацию о подрыве "Северных потоков". Она вышла под названием "Прикрытие". На этот раз Херш обвинил США и Германию в дезинформации о диверсии на газопроводах.

Журналист ссылается на некий дипломатический источник. Якобы предыдущее расследование Херша обсуждали президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время визита последнего в Вашингтон. По данным источника, власти поручили ЦРУ придумать свою версию событий, чтобы отвести подозрения от США.

После этого американские и немецкие СМИ написали о независимой группе украинских диверсантов. Эту версию признали несостоятельной многие эксперты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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