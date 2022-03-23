Российские военные продвинулись еще на два километра на окраинах Новомихайловки

Российские военные продвинулись еще на два километра и ведут бой с украинской бригадой на окраинах Новомихайловки. Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

Тем временем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать взрыв снаряда в Белгородской области. Он прилетел со стороны Украины и попал в жилой дом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.