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23 марта 2022, 21:15

политика

Российские военные продвинулись еще на два километра на окраинах Новомихайловки

Российские военные продвинулись еще на два километра на окраинах Новомихайловки

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Российские военные продвинулись еще на два километра и ведут бой с украинской бригадой на окраинах Новомихайловки. Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

Тем временем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать взрыв снаряда в Белгородской области. Он прилетел со стороны Украины и попал в жилой дом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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