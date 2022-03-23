Москва отказала продолжать переговоры по мирному договору с Токио

Москва в ответ на санкции со стороны Японии отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Токио. Россия вышла из диалога, который невозможен с государством, занимающим недружественные позиции.

Москва также отменила безвизовые поездки на острова для граждан Японии и решила, что не будет налаживать совместную хозяйственную деятельности на Южных Курилах.

О возможности вернуться к диалогу между странами, говорят в министерстве иностранных дел. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что обсуждение мирного договора могут возобновить в будущем.

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