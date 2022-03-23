Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта 2022, 07:15

политика

Москва отказала продолжать переговоры по мирному договору с Токио

Москва отказала продолжать переговоры по мирному договору с Токио

Акцию в поддержку спецоперации ВС РФ провели преподаватели и студенты в вузе Сирии

Получившие убежище в РФ беженцы рассказали о происходящем на Украине

Минобороны РФ сообщило об эвакуации 68 тысяч человек из Мариуполя за сутки

Песков заявил, что спецоперация на Украине идет по плану

ВС РФ уничтожили украинские склады с ракетами и снарядами

Экс-посол США Макфол предложил демократическим странам брать нефть из России бесплатно

Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ на осень

Америка не собирается закрывать свое диппредставительство в Москве

Захарова прокомментировала обращение Зеленского к депутатам Кнессета

Москва в ответ на санкции со стороны Японии отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Токио. Россия вышла из диалога, который невозможен с государством, занимающим недружественные позиции.

Москва также отменила безвизовые поездки на острова для граждан Японии и решила, что не будет налаживать совместную хозяйственную деятельности на Южных Курилах.

О возможности вернуться к диалогу между странами, говорят в министерстве иностранных дел. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что обсуждение мирного договора могут возобновить в будущем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоНикита ПименовЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика