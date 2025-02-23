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23 февраля, 19:15

Политика

Досрочные выборы в Бундестаг проходят в Германии

Досрочные выборы в Бундестаг проходят в Германии

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Досрочные выборы в Бундестаг проходят в Германии. От их результата зависит, каким будет новое правительство и кто станет канцлером.

Социологические опросы предрекают уверенную победу блоку ХДС/ХСС. Опасаясь терактов и провокаций, полиция в радиусе двух километров оцепила предвыборный штаб христианских демократов в Берлине.

Похожие меры безопасности приняты возле офиса партии "Альтернатива для Германии". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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политиказа рубежомвидеоАлина Гилева
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